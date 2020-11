Vier Franse agenten aangeklaagd voor afranselen zwarte man

De vier Franse agenten die betrokken waren bij de afranseling van een zwarte muziekproducer Michael Zecler in Parijs zijn in de nacht van zondag op maandag aangeklaagd. Twee van hen zijn in hechtenis geplaatst, zo is vernomen uit gerechtelijke bron.

Drie van de agenten zijn door de onderzoeksrechter aangeklaagd voor vrijwillige geweldpleging door personen in het bezit van de openbare autoriteit en valsheid in geschrifte.

Het gaat om de drie agenten die centraal staan in de video die donderdag werd geopenbaard en voor veel ophef heeft gezorgd in Frankrijk. Ze zouden een zwarte man racistisch hebben bejegend en mishandeld in zijn muziekstudio in Parijs. De vierde agent wordt verdacht van het gooien van traangas in de studio.

In Frankrijk waren dit weekend talrijke betogingen tegen een nieuwe wet voor ‘algemene veiligheid’ en tegen politiegeweld zijn in Frankrijk. Daarbij zijn zaterdag bijna 100 agenten en gendarmes gewond geraakt. Dat zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op Twitter. Er zijn tijdens de protesten en ongeregeldheden 81 mensen gearresteerd.