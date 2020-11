Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD): “Burgemeesters moeten ingrijpen bij drukte”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) zegt dat burgemeesters moeten ingrijpen als het te druk is door de heropening van de winkels in hun steden en gemeenten.

Hij verwacht morgen bij de heropening van de winkels niet de grote drukte, zei hij in De Ochtend, maar kijkt wel afwachtend naar komend weekend. Zeker na de drukte in Brugge en Brussel van afgelopen weekend. “Die toestand van drukte was alarmerend, maar tegelijk ook wake-upcall”, zegt Somers die een inspiratiedocument stuurde naar de Vlaamse gemeenten en steden. Daarin onder andere tips over crowd control, maar ook adressen van mensen uit evenementensector en werkloze voetbalstewards die kunnen helpen bij een veilig verloop.

Bart Somers. Foto: Kristof Vadino

“Als het toch opnieuw zo druk zou worden is dan zullen burgemeesters moeten reageren. Door winkelstraten af te sluiten, parkings te sluiten, in extremis zelfs winkels te sluiten. Ik heb alle vertrouwen in de Vlaamse burgemeesters dat zij op een heel ernstige en gedegen manier en met heel veel verantwoordelijkheid zullen controleren en zeer snel ingrijpen als dat nodig blijkt. Mensen moeten trouwens ook hun gezond verstand gebruiken, doe je dat niet, dan ben je mee de oorzaak van het probleem.” Somers raadt ook af om grote evenementen te organiseren. “Organiseer kleinschalige evenementen, waardoor mensen verspreid hun tijd op een zinvolle manier kunnen doorbrengen.”

Al heeft hij duidelijk geen probleem met de organisatie van koopzondagen. “Als veel steden en gemeenten een koopzondag organiseren, dan heb je een betere spreiding van volk. Groter risico op drukte is het als er maar een of twee steden zijn die een koopzondag organiseren.”