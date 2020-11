“Dit gaat over leven en dood”: Alan Shearer pleit voor strengere regels na horrorbotsing tussen Raul Jimenez en David Luiz

Verschrikkelijke beelden waren het zondagavond in de match tussen Wolverhampton en Arsenal. Na een stevige botsing moest Raul Jimenez van het veld worden gevoerd. Arsenal-verdediger David Luiz speelde wel verder, zij het met een gapende wonde en een stevig verband. BBC-pundit Alan Shearer stelt zich er vragen bij. “Het voetbal moet wakker worden. De manier waarop we omgaan met hoofdblessures is niet normaal.”

Met een verband waar het bloed nog doorheen sijpelde kwam David Luiz zondagavond terug het veld op na de stevige botsing. Arsenal bevestigde dat het eerst alle protocollen had gevolgd vooraleer zijn verdediger opnieuw de wei in te sturen.

“Als ze alle protocollen hebben gevolgd, hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat hij het veld nog op mag”, vraagt Alan Shearer zich af bij de BBC. “Dit duurt al veel te lang. De protocollen in het voetbal zijn onaanvaarbaar.”

De IFAB (International Football Association Board) voert momenteel onderzoek naar een extra wissel bij het vermoeden van een hersenschudding. Die nieuwe regel zou kunnen worden ingevoerd vanaf januari. “Waarom moeten we dat eerst onderzoeken? Doe het gewoon”, zegt Shearer.

“We praten over het welzijn van de spelers. Cricket is ermee bezig, de NFL doet het, rugby ook. We praten over leven en dood, over het einde van sommige spelers hun carrière. Het is tijd om dit serieus te nemen. Niet volgend jaar, niet volgende week, nu.”