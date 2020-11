Iran wil spanningen met VS afbouwen als Biden aan de macht is

Iran wil de spanningen met de VS onder het presidentschap van Joe Biden afbouwen. “We willen geen vriendschap sluiten, we willen alleen onnodige spanning en vijandigheid verminderen”, zegt Iraans buitenlandminister Mohammed Jawad Sarif.

Sarif kent Biden als senator uit zijn tijd als ambassadeur van Iran bij de VN in New York (2002-2007) en ontmoette hem ook persoonlijk. “Biden is sinds de jaren zeventig betrokken bij het Amerikaanse buitenlands beleid en kent het veel beter dan (de Amerikaanse president Donald) Trump”, aldus de buitenlandminister. Volgens hem zullen er onder Biden ook wantrouwen en verschillen zijn tussen de twee landen, maar veel minder dan onder Trump.

Sarif en president Hassan Rohani hopen dat Biden de VS terug zal leiden naar de nucleaire deal van 2015 en de sancties tegen Iran zal opheffen. In 2018 stapte Trump niet alleen uit de nucleaire deal in 2018, maar had hij ook draconische sancties opgelegd aan Iran. Daardoor belandde het olierijke land in een economische crisis. De coronapandemie verergerde de crisis alleen nog. De lokale valuta, de rial, verloor de helft van zijn waarde. Waarnemers zijn het erover eens dat alleen onderhandelingen met de nieuwe Amerikaanse president Iran uit deze crisis kunnen leiden.

De spanningen tussen VS en Iran liepen afgelopen weekend opnieuw op na de moord op een hooggeplaatste Iraanse kernfysicus, Mohsen Fakhrizadeh. Volgens Iran zitten de VS en Israël achter de moord.