Prins Bernhard Jr. wil niet dat belasting zijn naam draagt

Prins Bernhard van Oranje, de neef van de Nederlandse koning Willem Alexander, is boos omdat de Nederlandse politieke partij PvdA in het verkiezingsprogramma spreekt van een ‘Prins Bernhard’-belasting. De partij wil mensen die meer dan vijf huizen bezitten meer belasting laten betalen en zo de woningmarkt toegankelijker te maken voor starters. Bernhard, zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, bezit zo’n 600 panden in Nederland, meteen ook de oorzaak waarom PvdA zijn naam koppelt aan hun partijpunt.