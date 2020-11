Duizenden inwoners slaan op de vlucht voor uitbarstende vulkaan: “Iedereen panikeerde”

Op het Indonesische eiland Lembata is de Lewotolo zondag uitgebarsten, wat voor paniek zorgde bij de bevolking. De 1423 meter hoge vulkaan spuwde as, rook en lava tot drie kilometer de lucht in en de overheid waarschuwt dat de uitbarsting “hete wolken, lavastromen en giftige gasvorming” kan veroorzaken. “We waren allemaal in paniek en zijn op zoek naar een veilig onderkomen”, aldus Indonesiër Muhammad Ilham (17) die de natuurramp van dichtbij meemaakte.

De Lewotolo barstte 27 november al uit en spuwde as en rook zo’n 500 meter de lucht in, maar zondag kwam het tot een grote uitbarsting. Meer dan 2.700 inwoners zijn op de vlucht geslagen, aldus het Indonesische centrum voor Vulkanologie en Natuurrampen. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

Indonesië telt meer dan 170 actieve vulkanen, en is daarmee de koploper in de wereld. De vulkanen vertonen heel wat tekenen van activiteit, maar het kan weken en zelfs maanden duren voor het tot een uitbarsting komt. Maar de Lewotolo is al de derde Indonesische vulkaan die de voorbije weken tot uitbarsting kwam, wat de paniek bij de bevolking alleen maar groter maakt.

