Wat als je coach in quarantaine zit? Spelers van AC Milan Facetimen op het veld met Stefano Pioli na overwinning tegen Fiorentina

AC Milan won zondag met 2-0 van Fiorentina. Bij de Milanezen zat assistent Daniel Bonera op de bank nadat Stefano Pioli positief heeft getest op Covid-19 en in thuisquarantaine zit. Toch was hij er zondag ook een beetje bij. De spelers van Milan belden na de wedstrijd via Facetime naar hun coach om samen te kunnen vieren.

AC Milan is aan een sterk seizoen bezig. Met dank aan de sterke prestaties van onder meer Zlatan Ibrahimovic staan de Rossoneri alleen aan de leiding in de Serie A. Ook Alexis Saelemaekers heeft zijn deel in het succes. Tegen Fiorentina mocht de Rode Duivel (alweer) in de basis beginnen.