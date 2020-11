Nederlandse scheidsrechter voor Club Brugge tegen Zenit, Lawrence Visser mag wedstrijd van Kevin De Bruyne mee in goede banen leiden

Club Brugge krijgt woensdag Zenit Sint-Petersburg over de vloer. De UEFA stelde de Nederlander Serdar Gözübüyük aan om het Champions League-duel in goede banen te leiden.

Gözübüyük floot in februari nog de terugmatch van blauw-zwart in de zestiende finales van de Europa League bij Manchester United (5-0 nederlaag). De Nederlandse ref gaf toen Simon Deli een rode kaart vanwege handspel in de 23e minuut.

Begin oktober was Gözübüyük ook de scheidsrechter van dienst voor de oefeninterland van de Rode Duivels tegen Ivoorkust (1-1).

Ook Europees voetbal voor Visser

Ook Lawrence Visser mag zich overigens opmaken voor een avondje Champions League. De Belg werd door de UEFA aangeduid als vierde scheidsrechter voor de match tussen Porto en het Manchester City van Kevin De Bruyne. Ook die wedstrijd wordt met Bjorn Kuipers geleid door een Nederlander.