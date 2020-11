Raymond, opa van Tom Boonen, overleden aan Covid-19

Balen - Raymond Boonen (88) uit Balen is de nacht van vrijdag op zaterdag overleden aan Covid-19. Hij was de grootvader van ex-wielrenner Tom Boonen. “Plots ging het snel achteruit met vaders gezondheid”, zegt zoon André.

Raymond Boonen verbleef al een aantal jaren in woon-zorgcentrum Nethehof in Balen, waar twee weken geleden een plotse uitbraak was van het coronavirus. Bij de eerste test was Raymond nog negatief, maar een tweede test wees uit dat hij toch besmet was.

“Aanvankelijk had hij nog geen symptomen”, vertelt zoon André Boonen. “Maar plots kreeg hij toch koorts en ademhalingsproblemen. Omdat zijn gezondheid achteruitging en zijn koorts niet daalde, werd hij naar het ziekenhuis van Mol gebracht. We hadden via Skype contact met elkaar. Hij kon nog praten, maar we zagen dat het slecht met hem ging. Vrijdagnacht is hij dan overleden.”

Trouwe supporter

Raymond Boonen was 88 jaar. “Vader was een zachtaardige mens voor wie het altijd goed was”, zegt André. “Uiteraard was hij een fervente wielerfan. Zo volgde hij de koers op de voet. Hij was ook een trouwe supporter van Tom tijdens zijn wielercarrière. Hij was ook nog lange tijd in goede gezondheid. Tot het coronavirus toesloeg.”

Ondertussen zijn in woon-zorgcentrum Nethehof 81 bewoners en 26 personeelsleden positief getest. Zeven bewoners, onder wie Raymond Boonen, zijn overleden. De positief geteste bewoners verblijven momenteel in een aparte geïsoleerde afdeling.

Foto: Photo News

Foto: BELGA