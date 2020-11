Tien jaar cel geëist voor Melikan Kucam in dossier rond fraude met humanitaire visa

Het openbaar ministerie heeft tien jaar cel gevorderd voor Melikan Kucam (46), die terechtstaat in een dossier rond fraude met humanitaire visa. Voor negen medebeklaagden, onder wie zijn zoon en echtgenote, werden celstraffen tot zes jaar geëist. De procureur vroeg ook de verbeurdverklaring van 522.500 euro, de minimale opbrengst van de fraude voor de familie Kucam.

In Antwerpen staat voormalig Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam maandag samen met negen anderen terecht voor feiten van mensensmokkel, passieve omkoping en criminele organisatie in een dossier rond fraude met humanitaire visa.

LEES OOK. “Half miljoen euro bijverdiend aan carrousel met humanitaire visa”: aantijgingen tegen Melikan Kucam zijn niet min, maar hij blijft volhouden dat hij onschuldig is

Zijn advocaten Mounir Souidi en Walter Damen stelden bij hun aankomst vertrouwen te hebben in de zaak. “Het openbaar ministerie kan geen enkel bewijs aanleveren over de schuld van mijn cliënt”, meent meester Souidi. “De vrijspraak zou een logisch gevolg zijn.”

Kucam pleit onschuldig

Kucam pleit onschuldig, hoewel het openbaar ministerie meent dat er sprake was van onregelmatigheden bij het toekennen van humanitaire visa aan een groot aantal christenen uit het oorlogsgebied in Syrië die mede door Kucam op een lijst waren gezet voor zo’n visum. Kucam zou 219 mensen tegen betaling aan een visum geholpen hebben en 96 van hen zijn niet in België gebleven, wat in strijd is met de voorwaarden van het visum.

”We zullen de zaak bepleiten, we hebben daar uitvoerige conclusies over gemaakt en bijna alles tot alles wordt betwist”, stelt meester Damen. “Ik denk vooral dat heel het systeem van humanitaire visa een bijzonder raar systeem was dat heel slecht onderbouwd is geweest. Ik heb het gevoel dat mijn cliënt daar de schuld voor krijgt, terwijl als men het wettelijk bekijkt hij niets verkeerds heeft gedaan.”

Schadevergoeding

Ondertussen vragen de advocaten van het Federaal Migratiecentrum en van de Belgische Staat een schadevergoeding.

“Op zijn initiatief werd een humanitaire reddingsoperatie opgestart en hij stapte daarvoor naar toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Kucam werd contactpersoon tussen de Assyrische gemeenschap en het kabinet van de staatssecretaris”, zegt meester Jan Van Heule, namens het Federaal Migratiecentrum.

De positie van contactpersoon was heel belangrijk, want Kucam voerde de selectie door en stelde de lijsten op met kandidaten voor zo’n humanitair visum, aangezien een selectie ter plaatse in oorlogsgebied niet mogelijk was.

”Buiten een administratieve kost van 350 euro is de aanvraag van een humanitair visum een kosteloze procedure, maar uit het onderzoek blijkt dat er flinke bedragen betaald werden voor zo’n visum. Bovendien hebben een aantal mensen met medeweten van Kucam het humanitair visum gebruikt om door te reizen naar andere EU-lidstaten, wat in strijd is met de voorwaarden van het visum. In die gevallen werd zelfs een hoger bedrag gevraagd”, stelt meester Van Heule.

Het Federaal Migratiecentrum vordert één euro schadevergoeding per feit van mensensmokkel. De Belgische Staat eist één euro provisioneel.

Een van de slachtoffers vraagt een schadevergoeding van 21.150 euro. “Mijn cliënt wist niet dat zo’n humanitair visum gratis is. Hij betaalde 5.000 euro per gezinslid om naar België te komen. Beklaagden maakten misbruik van zijn situatie”, stelde meester Elise Sablon.

Maandag komen het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen aan het woord, woensdag volgt in principe de verdediging.