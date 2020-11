Steven Van Gucht: “Eind december misschien onder de 75 ziekenhuisopnames per dag”

Het aantal ziekenhuisopnames is de voorbije zeven dag met een kwart gedaald. “Als deze trend zich voortzet, zitten we eind december onder de 75 opnames per dag”, zei Steven Van Gucht op de persconferentie maandag. Al legde hij ook de nadruk op een negatief punt: de daling lijkt in Vlaanderen te stabiliseren.

De voorbije zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 229,1 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een afname met 25 procent. Als deze trend zich voortzet, zitten we volgens Van Gucht eind december onder de 75 opnames per dag. Als er zeven dagen lang minder dan 75 ziekenhuisopnames per dag zijn, drie weken lang minder dan 800 besmettingen per dag (100 per 100.000 inwoners, om precies te zijn) én een consequent neergaande lijn kunnen mogelijk versoepelingen volgen.

Daling stabiliseert in Vlaanderen

Dat we naar 75 ziekenhuisopnames per dag lijken te gaan, is goed nieuws, zou je denken. En dat is het ook. Maar wel goed nieuws met een serieuze kanttekening. “Het cijfer lijkt in Vlaanderen te stabiliseren. We hebben daar nog geen verklaring voor, maar we houden het goed in de gaten”, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano).

In Vlaanderen daalt het aantal ziekenhuisopnames maar met 15 procent op weekbasis. In Brussel zakte het aantal opnames de voorbije week met 26 procent, in Wallonië zelfs met 36 procent.

In totaal zijn sinds maart al 42.312 personen gehospitaliseerd. Momenteel liggen nog 3.989 patiënten in het ziekenhuis, onder wie 906 op intensieve zorgen, een daling met 4 procent.