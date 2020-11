Boze kapster gaat uit de kleren: “Staat laat contactberoepen in de kou staan”

Hamme / Moerzeke -

Do Mustache, bekend barbier en kapster in Hamme, gaat viraal met een gewaagde foto van haar kleurrijk getatoeëerde eigen-zelf met een verhullende canvas die de boodschap ‘gesloten’ meegeeft. Met de opvallende actie protesteert Do tegen de verlenging van de gedwongen inactiviteit voor mensen uit de zogenaamde ‘contactberoepen’.