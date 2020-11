Mogelijk toch effect door heropening scholen

Het percentage positieve tests is bij kinderen en tieners lichtjes gestegen. Dat staat in contrast met andere leeftijden. Het zou kunnen zijn dat dit het kleine effect is van het heropenen van scholen.

Alle trends blijven in dalende lijn in heel het land. Met uitzondering van het percentage positieve tests van kinderen en tieners. “Dat percentage positieve tests is bij kinderen en tieners lichtjes gestegen. Dat staat in contrast met andere leeftijden”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Het zou kunnen zijn dat dit het effect is van het heropenen van scholen, maar het is nog te vroeg om er veel gewicht aan te geven. We wachten nu de nieuwe cijfers af. De cijfers bij leerlingen en leerkrachten van 14 dagen geleden toonden aan dat de verlengde herfstvakantie voor een reset van de situatie had gezorgd. Nu wachten we de nieuwe cijfers af om het effect van de heropening te bestuderen.”

Tieners en kinderen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 10 procent van alle besmettingen in ons land.