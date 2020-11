“Kapsalons gesloten, maar naar de hoeren gaan, dat mag wél”: waarom het nieuws over het Brusselse prostitutieverbod niet klopt

Brussel - Het nieuws dat prostitutie weer toegelaten was in het Brusselse Gewest veroorzaakte de afgelopen dagen heel wat verontwaardiging aan het koffieapparaat en op internetfora. De praatbarak Twitter vond het onbegrijpelijk. “Kappers en andere contactberoepen mogen hun deuren niet openen, maar naar de hoeren gaan: dat mag dan wél”, klonk het. Een kapster uit Sint-Truiden herdoopte haar zaak uit ludiek protest tot ‘Kapsalon Pussycat’. Zelfs viroloog Marc Van Ranst schreef dat hij zoiets “niet uitgelegd kreeg”.

Gelukkig is de hele heisa terug te brengen tot een fout nieuwsbericht. Een gevolg van een persbericht van het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort waarin stond te lezen dat het eigen prostitutieverbod dat Brussel in oktober had ingevoerd, niet meer nodig was. Dat betekende echter niet dat prostitutie plots weer toegelaten was, enkel dat het aparte Brusselse verbod niet meer nodig was, omdat niet-medische contactberoepen – waaronder dus ook prostitutie - sinds begin november toch in het hele land verboden zijn door de federale overheid. Het lokale verbod werd vervolgens dus enkel “afgestemd” op de federale maatregel.

De reuring, ophef en consternatie mogen dus weer even op stok: prostitutie – het contactberoep bij uitstek – blijft tot nader order verboden.