Navigatie-apps waarschuwen vrachtwagenchauffeurs voor overwegen in havengebied

Treininfrastructuurbeheerder Infrabel lanceert een nieuwe bewustmakingsactie rond veiligheid aan overwegen in havengebied. Door een samenwerking met enkele populaire navigatieapplicaties zullen vrachtwagenbestuurders die in de buurt van een overweg komen, een waarschuwingssignaal krijgen.

Een op de drie ongevallen aan overwegen in België gebeurt in havengebied. Ondanks eerdere campagnes van Infrabel steeg dat aantal bovendien van 10 in 2018 naar 17 in 2019. Dat grote aandeel is deels te verklaren door het grote aantal overwegen in havengebied, maar ook omdat chauffeurs vaak niet vertrouwd zijn met het terrein en ze te maken krijgen met tijdsdruk. Aan overwegen in havengebied staan bovendien geen slagbomen.

Tachtig procent van de ongevallen ontstaan omdat bestuurders door het rode licht rijden, toonde eerder onderzoek van Infrabel aan. Dat kan zware gevolgen hebben: in het verleden vielen er al dodelijke slachtoffers, vorig jaar raakten drie mensen zwaargewond aan overwegen in een haven. Bovendien leidden ongevallen in 2019 tot in totaal 6.540 minuten vertraging.

Om de zichtbaarheid aan overwegen nog te vergroten en ook de concentratie van de chauffeurs op peil te houden, werkt Infrabel samen met een paar van de grootste en populairste aanbieders van navigatieapplicaties op de markt: Flitsmeister, Coyote en Waze. Deze apps hebben de gps-coördinaten van alle Belgische openbare overwegen en zullen een waarschuwingssignaal versturen naar chauffeurs die in de buurt van een overweg rijden. De chauffeurs krijgen nog eens een tweede waarschuwing als ze vlak bij de overweg zijn.

De periode van de actie, van 30 november tot en met 4 december, is bewust gekozen. “De dagen zijn korter, het is vlugger donker en door slechte weersomstandigheden is de zichtbaarheid soms beperkt. Een goed moment dus om de vele vrachtwagenchauffeurs die in onze havens rondrijden nog eens te wijzen op het belang van het respecteren van de verkeersregels en hen te helpen om altijd waakzaam te zijn.”

In de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent worden grote spandoeken opgehangen met de veiligheidsboodschap “Red=Stop”.