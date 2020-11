Viroloog is hoopvol over coronavaccins, maar ook waakzaam: “Zullen ze ook voor oudere bevolking werken?”

Op Canvas start maandagavond de vierdelige reeks Besmet, over hoe het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) zoekt naar antwoorden op actuele crisissen in de gezondheidszorg. De reeks kon niet beter in het tijdsgewricht passen dan in deze coronacrisis. In de eerste aflevering van maandag zit viroloog Kevin Ariën. Hij is hoopvol over de aangekondigde coronavaccins, maar stelt zich wel vragen. “Hoe efficiënt zullen ze zijn voor de oudere bevolking?”