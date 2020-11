Marc Van Ranst: “Koopzondag op de Meir? Zonder toegangscontrole loopt dit fout af”

“Een koopzondag moet je eigenlijk beschouwen als een evenement en kan zonder controle op het aantal aanwezigen uit de hand lopen”, zegt viroloog Marc Van Ranst op Radio 2. Van Ranst roept dan ook op om onder meer op de Antwerpse Meir een systeem van toegangscontrole uit te denken, bijvoorbeeld met nadarhekken. “Je moet vermijden dat je op 101 manieren op de Meir kan geraken. Lukt dat niet, dan moet je als burgemeester zo’n koopzondag verbieden.” Van Ranst erkent echter wel dat een koopzondag in theorie een goed idee kan zijn omdat je het aantal shoppers spreidt over een extra dag.

Antwoord van De Wever

“Zo’n zondag verschilt niks van een zaterdag en geeft extra spreiding’, stelt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) dan weer in een reactie. “Toegangen voorzien op de Meir is logistiek onmogelijk, maar we hebben sensoren, camera’s en gsm-telling waardoor we kunnen ingrijpen wanneer en waar het te druk zou worden”, laat De Wever nog weten via zijn woordvoerder. “Antwerpen is overigens een erkend toeristisch centrum, niet alleen op de Meir zijn er winkels die op zondag open doen.”