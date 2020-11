Moderna vraagt goedkeuring vaccin in VS en EU

Vandaag (maandag) zal Moderna zijn vaccin tegen het coronavirus voor goedkeuring voorleggen aan de Amerikaanse en Europese autoriteiten. Dat heeft het Amerikaanse farmabedrijf aangekondigd.

Moderna maakte ook resultaten bekend van een vervolgstudie naar het vaccin met 30.000 deelnemers. Daaruit blijkt dat het vaccin 94,1 procent doeltreffend is bij het voorkomen van een infectie met Covid-19, zegt het bedrijf. Tegen een ernstige vorm van de ziekte zou het virus 100 procent effectief zijn.

De eerste injecties kunnen al op 21 december worden gegeven als het proces soepel verloopt en goedkeuring wordt verleend, zei Stéphane Bancel, de CEO van het bedrijf. Moderna ligt op schema om tegen eind december 20 miljoen doses te produceren en 500 miljoen tot een miljard in 2021. Elke persoon heeft twee doses nodig, die een maand na elkaar worden toegediend. 20 miljoen doses zijn voldoende voor 10 miljoen mensen. Amerika maakt aanspraak op de eerste leveringen. Het farmabedrijf kreeg 2,48 miljard dollar aan Amerikaanse federale fondsen voor de ontwikkeling van het vaccin, vandaar de primeur. Mogelijk krijgt Europa pas over enkele weken/maanden de eerste kleinere levering vaccins van Moderna.

Wanneer in België?

Als dit een klassiek geval was, zouden de vaccins zoals die van BioNTech-Pfizer en Moderna dus vermoedelijk pas midden juni op de Belgische markt kunnen komen. “Maar dit is geen klassiek geval”, zegt Ann Eeckhout van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). . “De Europese Commissie bereikte de voorbije weken al een akkoord met de bedrijven over de prijszetting en recent besliste ons land dat het vaccin aan iedereen gratis ter beschikking zal worden gesteld. Ook van een terugbetaling is dus geen sprake meer, waardoor beide klassieke tussenstappen nu dus wegvallen.”