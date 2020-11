Real Madrid komt met update over blessure Eden Hazard

Real Madrid kwam maandag met een update over de blessure van Eden Hazard, die dit weekend tijdens de 1-2-nederlaag tegen Alaves al na een halfuur naar de kant moest. “De medische staf heeft een spierblessure in de rechterdij vastgesteld”, laat Real weten, zonder echt in te gaan op de ernst van de blessure. Volgens de Spaanse sportkrant AS komt Hazard in 2020 niet meer in actie.

Na een halfuur moest Hazard zaterdag tegen Alaves al geblesseerd naar de kant. “Hij kreeg een trap op de knie”, vertelde Zinédine Zidane na de 1-2 -nederlaag tegen Alaves. “Ik denk en ik hoop dat het maar om een tik op de knie gaat. Dat is toch wat hij ons vertelde, dat het niets musculair is of zo.”

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 30, 2020

Slecht nieuws voor de coach en zijn recordtransfer, want de medische staf stelde vast dat het wel degelijk om een spierblessure gaat. Eentje in de rechterdij. Real vertelt evenwel niets meer over de ernst van de blessure. De Spanjaarden “wachten de verdere evolutie af”. Volgens sportkrant AS zal Hazard minstens drie à vier weken buiten strijd zijn. Zo zou hij al zeker de derby tegen Atletico en de resterende wedstrijden in de poulefase van de Champions League missen.

LEES OOK. (+)Hoe Eden Hazard steeds meer op Gareth Bale gaat lijken: de vloek van de recordtransfers bij Real Madrid