Hoe broers Erich en Koen in 1983 in hun restaurant kookten voor Maradona: “Een geblokt ventje, amper een scheet hoog”

In 1983 zakte de vorige week overleden voetbalgod Diego Maradona twee keer af naar België. Bij een van die uitstapjes werd hij door het toenmalig management van voetbalclub Anderlecht naar Asse gebracht. Daar herinneren Erich en Koen De Wilde nog goed hoe ze hem met veel egards ontvingen in hun restaurant Kasteel Waalborre.

Het is een blauwe maandag in mei 1983. Een wagen stopt op de ruime parking aan het restaurant Kasteel Waalborre in de Parklaan. Aan het stuur zit Anderlecht-manager Michel Verschueren. Zijn passagier ...