Steven Van Gucht waarschuwt voor sneltests en zelftests “Minder betrouwbaar en soms zelfs illegaal”

“Er zijn nog geen legale en betrouwbare zelftests in Europa”, zei viroloog Steven Van Gucht in de persconferentie van het Crisiscentrum. “Koop ze niet. Ze kunnen de verspreiding van het virus in de hand werken.”

Op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum besprak Steven Van Gucht maandag de verschillende soorten testen die worden ingezet tijdens deze coronapandemie. Volgens Van Gucht is de klassieke PCR-test nog altijd de gouden standaard.

Bij sneltests plaatste hij heel wat opmerkingen. “Er zijn twee soorten: diegene die antigenen opsporen of diegene die antistoffen opsporen. Antistoffentests hebben weinig zin om een besmetting op te sporen. Je kunt een negatieve antistoffentest hebben en toch besmet en besmettelijk zijn. De antistoffen worden ten vroegste 7 dagen na een besmetting aangemaakt.” Een antistoffentest vertelt dus alleen iets over de aanwezigheid van antistoffen in je lichaam, niet of je op dat moment besmettelijk bent.

“Een antigentest toont wel het virus aan, maar alleen als er veel virus in uw staal zit. Ze zijn minder gevoelig dan de klassieke PCR-test. Als je het virus pas hebt opgelopen, zal de antigentest negatief blijven. Ze zijn minder gevoelig dan de klassieke PCR-test. Een negatieve antigentest is geen vrijgeleide om niet in quarantaine te gaan of je niet aan de regels te houden.”

Nog geen legale zelftests

Over zelftesten drukt Van Gucht zich negatief uit. “In Europa zijn nog geen legale zelftests beschikbaar. De instructies moeten dan nog eens goed gevolgd worden, anders krijg je een fout resultaat en dus ook een foute interpretatie. Ze zijn minder te vertrouwen en kunnen de verspreiding van het virus in de hand werken. Wil je je toch laten testen, overleg dan met je huisarts.”