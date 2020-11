Eén op de 5 medewerkers en bewoners Vlaamse woon-zorgcentra heeft antistoffen

In de Vlaamse woon-zorgcentra had begin november 18,1 procent van de bewoners en medewerkers antistoffen tegen het coronavirus. Dat blijkt maandag uit een onderzoek van de Universiteit Gent en de externe preventiedienst van Liantis. Dat is opvallend meer dan het percentage in de algemene bevolking.

Tot op vandaag was er geen zicht op de antistoffen bij medewerkers en bewoners van de woon-zorgcentra in Vlaanderen. De onderzoekers namen tussen 19 oktober en 13 november bloed af bij 475 medewerkers en 611 bewoners uit 20 Vlaamse woon-zorgcentra. Uit het onderzoek blijkt dat 18,1 procent van de bewoners en medewerkers in de woon-zorgcentra antistoffen had. Verschil tussen de bewoners (19,8 procent) en de medewerkers (16 procent) is er amper. Het cijfer in de woon-zorgcentra ligt daarmee een stuk hoger dan in de Belgische ziekenhuizen (8 procent) en in de algemene bevolking (5 procent).

Onderlinge verschillen

“De cijfers zijn de weerslag van de ernstige toestand waar onze woon-zorgcentra zich tijdens de eerste golf in bevonden”, aldus Tom Geens, manager research & analytics bij Liantis. “Wat opvalt, is dat er grote verschillen zijn tussen de woon-zorgcentra, met zelfs uitschieters tot meer dan 50 procent van bewoners en medewerkers die antistoffen hebben. Op dit moment wordt er verder onderzocht hoe we deze onderlinge verschillen kunnen verklaren.”

Volgens de onderzoekers blijft het moeilijk om conclusies te koppelen aan het beschermend effect van deze natuurlijke antistoffen en is bijkomend onderzoek noodzakelijk. “Ook in het licht van de aankomende vaccinatiecampagnes kan het nuttig zijn verder op te volgen hoe deze doelgroep, zowel bewoners als medewerkers van de woon-zorgcentra, reageert op het vaccin”, aldus Tom Geens. “Het blijft ondertussen erg belangrijk om alle maatregelen goed op te volgen en om - zeker in de omgeving van kwetsbare ouderen - zo voorzichtig mogelijk te zijn.”