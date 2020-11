Bayern München reist zonder Manuel Neuer en Robert Lewandowski naar Madrid voor topduel in groep A

Bayern München speelt dinsdag in de Champions League zonder Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Corentin Tolisso en Leon Goretzka op bezoek bij Atlético Madrid. De Rekordmeister is al zeker van de eerste plaats in groep A.

“Lewandowski, Neuer, Goretzka en Tolisso blijven in München. Ze worden gespaard”, zei coach Hansi Flick op de persconferentie daags voor de wedstrijd.

In afwezigheid van Neuer zal Alexander Nübel, overgekomen van Schalke 04, in doel staan bij Bayern. “Alexander gaf een heel goede indruk in de beker. Hij mag nu in de Champions League zijn kwaliteiten tonen.”

Voorin mag waarschijnlijk Eric Maxim Choupo-Moting proberen om Lewandowski te doen vergeten. De Pool trof dit seizoen al vijftien keer raak, waarvan drie keer in de Champions League.

Bayern is met nog twee speeldagen voor de boeg al geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Ook de groepszege is al een feit. Gezien het drukke wedstrijdschema profiteert Flick hiervan om enkele basisspelers rust te gunnen.

Bayern München won al 15 wedstrijden op rij in de Champions League, een record.