Politie lost schot om vandaal die auto’s ramt te arresteren, vier agenten arbeidsongeschikt

Lanaken / Maasmechelen - Zondag werd een 30-jarige man gearresteerd die afgelopen weekend tegen verschillende wagens reed en een politieambtenaar aanreed. Een politieman moest op het voortuig van de verdachte schieten om hem uiteindelijk uit zijn wagen te krijgen. Vier politieambtenaren zijn door het incident arbeidsongeschikt verklaard.

Al sinds zaterdag maakte de man amok. Hij reed tweemaal opzettelijk tegen een voertuig in Lanaken en op zondag bracht hij schade aan een voertuig in Maasmechelen. Enkele uren later vernietigde hij een raam van een woning en reed hij opnieuw tegen een voertuig. Dat meldt de politie van de zone Lanaken-Maasmechelen zelf op Facebook.

“Op het moment dat de ploegen de betrokkene wilden intercepteren, reed hij zich vast met zijn voertuig in een servitudeweg. De man wilde ontsnappen en reed een politieambtenaar aan. Deze werd hierbij gekwetst aan de arm. Een andere collega schoot op het voertuig en de man kon uit zijn voertuig worden gehaald”, staat er te lezen in het Facebookbericht.

Arbeidsongeschikt

De verdachte raakte niet gewond tijdens het schietincident maar na een schermutseling bij de arrestatie raakte wel een andere politieman gekwetst aan zijn hand. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse. Ook het labo en een wapendeskundige kwamen te plekke. De man werd overgebracht naar de politiezone CARMA die het verdere onderzoek zal doen.

“Alle collega’s betrokken bij het incident zijn onder de indruk van de feiten. Vier politieambtenaren zijn momenteel arbeidsongeschikt. Het parket besliste om de verdachte voor te leiden bij de onderzoeksrechter. De voorleiding zal morgen plaatsvinden”, staat er nog te lezen op Facebook.