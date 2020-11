Schorsingsvoorstel na rode kaart Aster Vranckx (KV Mechelen) bekend

Na de tackle en bijbehorende rode kaart van Aster Vranckx (KV Mechelen) in de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Beerschot is het schorsingsvoorstel bekend. Het bondsparket vraagt één speeldag schorsing plus een boete van 1000 euro. Het is nog afwachten of KV Mechelen in beroep gaat tegen dat voorstel.

LEES OOK. Aster Vranckx krijgt aanvankelijk geel voor zware tackle, na tussenkomst VAR wordt het rood: terecht? Oordeel hier!

Na de al dan niet terechte rode kaart van Aster Vranckx liepen de gemoederen bij Mechelen hoog op. Temeer omdat KVM daarna een 2-1-voorsprong zag verdwijnen en uiteindelijke met 2-3 de boot in ging.

Ook Frederik Vanderbiest die vanop de trainersbank van KV Mechelen tegen Beerschot met een rode kaart naar de tribune werd gestuurd, kent zijn straf. Het bondsparket stelt hem een minnelijke schikking voor van twee weken schorsing waarvan één week effectief, en een boete van 1500 euro waarvan 1000 euro effectief. KVM-keeperstrainer Stefan Pauwels werd eveneens naar de tribune verwezen. Voor hem vraagt het bondsparket één week schorsing met uitstel plus een boete van 500 euro ook met uitstel.

KV Mechelen moet nu beslissen of het akkoord gaat met de minnelijke schikking - dan gaat de schorsing meteen in - of niet. In het laatste geval wordt de zaak woensdagmiddag (virtueel) behandeld door de Geschillencommissie. Als zij de schorsing bevestigen, dan heeft KV tot donderdagmiddag tijd om in beroep te gaan.

Als KV in beroep gaat tegen de beslissing van de Geschillencommissie kan Vranckx donderdagavond nog spelen in de inhaalwedstrijd tegen Eupen (aftrap om 17 uur). Het beroep wordt dan vrijdagmiddag behandeld. Als zijn schorsing daar opnieuw wordt bevestigd, dan is hij geschorst voor de wedstrijd van zondag tegen Standard.

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Stefan Pauwels (@kvmechelen) 1 w. schorsing met uitstel t.e.m. 01.12.2021 + boete € 500 met uitstel t.e.m. 01.12.2021 — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) November 30, 2020

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Frederik Vanderbiest (@kvmechelen) 2 w. schorsing vanaf 02.12.2020 waarvan 1 w. effectief en 1 w. met uitstel t.e.m. 01.12.2021 + boete € 1500 waarvan € 1000 effectief en € 500 met uitstel t.e.m. 01.12.2021 — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) November 30, 2020