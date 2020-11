Voormalig voorzitter FC Barcelona stelt zich opnieuw kandidaat en droomt van Lionel Messi en Pep Guardiola

Voormalig voorzitter van FC Barcelona Joan Laporta heeft zich maandag officieel opnieuw kandidaat gesteld om de Catalaanse grootmacht te gaan leiden. De 58-jarige Laporta sprak de belofte uit om te proberen, als hij de voorzittersverkiezingen wint, boegbeeld Lionel Messi langer aan de club te binden. Ook herhaalde hij dat hij Pep Guardiola wil terughalen, zonder er een termijn op te plakken.

“Het zou geweldig zijn om het leiderschap van Messi langer op ons veld te hebben”, zei Laporta. “We weten dat hij niet eeuwig kan blijven doorgaan, maar hij heeft nog enkele jaren voor zich op het hoogste niveau.”

Messi, die afgelopen zomer al flirtte met een vertrek, heeft een contract tot eind juni volgend jaar maar is vrij om vanaf 1 januari met andere clubs te onderhandelen. Ondertekent hij toch een nieuwe overeenkomst bij Barça, lijkt de kans groot dat de sterspeler zal moeten inleveren. Barcelona kent immers financiële problemen wegens de coronacrisis. “Ik denk dat ‘Leo’ de eerste is om de situatie van de club te begrijpen”, aldus Laporta. “Hij zal daar rekening mee houden.”

Laporta herhaalde daarnaast zijn wens om succescoach Pep Guardiola “ooit” terug te halen. De 49-jarige Guardiola verlengde onlangs wel zijn contract bij Manchester City met twee jaar tot 2023. “Pep is een vriend. Felicitaties dat hij langer bij City blijft en gelukkig is. Maar net als alle Barça-fans hoop ik dat hij op een dag terugkeert. Als ik de verkiezingen win, kan ik dat doel misschien ooit bereiken.”

Pep Guardiola en Lionel Messi in 2011. Foto: Photo News

Succesjaren

Laporta was tussen 2003 en 2010 voorzitter van Barcelona. Onder leiding van de succesvolle advocaat wonnen de Catalanen twee keer de Champions League: in 2006 met Frank Rijkaard als coach en drie jaar later met Guardiola op de bank. Barcelona veroverde in 2009 maar liefst zes prijzen, waarmee dat het meest succesvolle jaar ooit van de club was. Ondanks alle successen was er ook veel kritiek op Laporta. Hij werd in 2010 opgevolgd door Sandro Rosell, die vier jaar later weer plaats moest maken voor Josep Maria Bartomeu, die eind oktober opstapte. Met steun van Johan Cruijff deed Laporta in 2015 opnieuw mee aan de voorzittersverkiezing, maar hij moest het toen afleggen tegen Bartomeu.

Eerder bevestigden ook Victor Font, Jordi Farre, Toni Freixa, Emili Rousaud, Xavi Vilajoana, Lluis Fernandez Ala en Pere Riera hun kandidatuur. De verkiezing is voorzien op 24 januari.

(belga)