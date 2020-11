Gepensioneerde (83) die celstraf kreeg omdat hij te luid muziek speelde, sterft in gevangenis

Een 83-jarige man uit Engeland die de gevangenis in moest omdat hij constant thuis de radio te hard had staan, is in de gevangenis overleden.

Ian Trainer moest in februari voor zes maanden de gevangenis in omdat hij de voorwaarden van een straatverbod had overtreden. In 2019 was hem verboden om tussen 9.00 uur en 22.00 uur „enige audio boven het volume van een normaal gesprek” af te mogen spelen.

Maar aan de voorwaarden van het straatverbod hield hij zich niet. Nadat hij was vrijgelaten, ging hij opnieuw de fout in en werd hij weer opgepakt. Volgens Metro luisterde de man continu naar Classic FM. Een woordvoerder van de gevangenis heeft nu bevestigd dat de man daar is overleden. Wat de doodsoorzaak is, wordt nog onderzocht.