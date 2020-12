Als er één woord is dat we voor altijd zullen linken aan het jaar 2020 dan is het ‘corona’ wel. Toch hebben er ook nog andere gebeurtenissen het nieuws gehaald. Test je kennis over het afgelopen jaar in deze ‘even geen corona’-quiz.

Amerikaans basketbalspeler Kobe Bryant stierf begin dit jaar in een helikoptercrash. Ook zijn dertienjarige dochter kwam daarbij om het leven. Hoe heette zij?

Ook van Belgisch ondernemer Philip Cracco moesten we dit jaar afscheid nemen. Van welk programma kent televisiekijkend Vlaanderen hem?

In de haven van Beiroet vond op 4 augustus een zware explosie plaats. Honderden mensen kwamen om het leven, duizenden anderen raakten gewond. Van welk land is Beiroet de hoofdstad?

Tijdens een arrestatie kwam George Floyd om het leven. Het leidde tot een heropleving van het protest tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten. Wat volgde, waren vele ‘Black lives matter’- betogingen. Waar gebeurde het dodelijke incident?

Joe Biden, president-elect van de Verenigde Staten, verloor in 2015 een zoon aan hersenkanker. Wat was zijn naam?

Oktober 2020. Een schokgolf trekt door Frankrijk. Een leraar geschiedenis en aardrijkskunde wordt er vermoord nadat hij aan zijn leerlingen karikaturen van de profeet Mohammed had getoond in een les over vrijheid van meningsuiting. Wij zoeken de naam van het slachtoffer.

In een emotionele column liet Meghan Markle weten dat ze een miskraam heeft gehad. Dat terwijl ze haar eerste zoontje vasthield. Hoe heet hij?

Een open oorlog tussen Vlaanderen populairste vloggers op YouTube, ook dat passeerde dit jaar de revue. De ruzie ontstond tussen het kindvriendelijke koppel Céline en Michiel enerzijds, de fulminerende Acid anderzijds. Wat is de echte naam van Acid?

Het is bijna over en uit voor Amerikaans president Donald Trump. Uit de presidentsverkiezingen van 2020 kwam niet hij, maar Joe Biden als winnaar uit de bus. Wanneer staat de machtswissel op de agenda?

Dit jaar namen we afscheid van Johny Voners, ook bekend als Xavier Waterslaeghers uit F.C. De Kampioenen. De andere acteurs boksten intussen een kerstspecial in elkaar, als eerbetoon. Maar van welk jaar dateert de laatste echte aflevering van de reeks F.C. De Kampioenen (films dus niet meegerekend)?