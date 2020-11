Vier redenen waarom de ziekenhuisopnames lijken te stagneren: “Misschien zijn de cijfers geen correcte weergave van de realiteit”

Terwijl het aantal ziekenhuisopnames in Brussel en Wallonië de juiste richting uit blijft gaan, lijkt de dalende trend in Vlaanderen op dat vlak een vervelende knik te maken. “Een stagnatie die we momenteel nog niet kunnen verklaren”, noemde professor Steven Van Gucht het maandagochtend. Ook zijn collega’s kunnen er de vinger nog niet op leggen, maar durven wel te speculeren. Vier redenen waarom het aantal ziekenhuisopnames uitgerekend in Vlaanderen mogelijk vertraagt.