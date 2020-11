Engels voetbalicoon Gary Lineker blaast 60 kaarsjes uit: bekend van Match of the Day, maar hij is zoveel meer dan dat

Gary Lineker is onder meer bekend van Match of the Day en kwam na de dood van voetbalster Diego Maradona in de media met een leuke anekdote over de voetbalkunsten van de Argentijn. Maar Lineker die maandag zestig kaarsje mag uitblazen, was ook zelf ooit een begenadigd voetballer en kroonde zich zelfs tot WK-topschutter. Een kort carrièreoverzicht.

Via Leicester City, Everton, Barcelona, Tottenham en Nagoya Grampus Eight baande hij zich een weg door het leven als profvoetballer. Maar beginnen deed de Engelse centrumspits dus bij Leicester in 1976.

Samen met Alan Smith vormde hij een gevreesd aanvalsduo dat Leicester in 1983 aan promotie hielp. Twee jaar later kroonde Lineker zich tot topschutter van de Premier League. Dat leverde hem een transfer op naar Everton FC, waar hij meteen weer Engels topscorer werd.

Ook op het WK vond hij de weg naar doel. Op het WK 1986 in Mexico werd hij topscorer van het toernooi werd. Een straffe prestatie, want Engeland lag er al uit in de kwartfinales en ene Diego Maradona nam ook deel aan dat WK. Hij hield er een tweede plaats in de verkiezing voor de Gouden Bal aan over.

Na dat op persoonlijk vlak succesvol WK verkaste hij naar Barcelona waar hij de Europacup II won én een hattrick scoorde in de Clasico. Hij hield het echter al snel voor bekeken in Spanje en trok in 1989 naar Tottenham. Daarna sloot hij in 1994 zijn carrière af in Japan waar een teenletsel hem lange tijd aan de kant hield.

In totaal speelde Lineker 80 keer voor het nationale elftal van Engeland, waarin hij 48 goals maakte, eentje minder dan het toenmalige record van Bobby Charlton. Na zijn voetbalcarrière raakte hij bekend als presentator van het Engelse voetbalprogramma Match of the Day op BBC. In 2003 werd hij toegevoegd aan de Engelse voetbal hall of fame. De bekende uitspraak “Voetbal is een simpel spel. 22 mannen rennen achter een bal aan en op het eind winnen de Duitsers”, is overigens de bekendste uitspraak van Lineker.