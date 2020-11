Edinson Cavani biedt excuses aan voor woord “negrito”, maar riskeert alsnog minstens drie speeldagen schorsing

Manchester United-aanvaller Edinson Cavani heeft maandag zijn excuses aangeboden voor een Instagrampost waarin hij het woord “negrito” gebruikte. “Het laatste wat ik wilde doen was iemand beledigen”, zegt de Uruguayaan in een mededeling van United.

Cavani stuurde het bericht de wereld in nadat hij zondag in blessuretijd de winnende treffer lukte bij Southampton (2-3). Het was de tweede goal van de namiddag voor de invaller. “Gracias negrito!”, schreef Cavani om een volger te bedanken die hem proficiat wenste. Uiteindelijk wiste de aanvaller het bericht.

“Het bericht dat ik zondag na de wedstrijd postte was bedoeld als een hartelijke groet aan een vriend, waarin ik hem na de wedstrijd bedank voor zijn felicitaties”, verklaart de 33-jarige aanvaller. “Ik ben volledig tegen racisme en heb het bericht verwijderd zodra werd uitgelegd dat het anders kan worden geïnterpreteerd. Ik wil me hiervoor oprecht verontschuldigen.”

Ook United reageerde na het voorval. “Het is ons duidelijk dat er absoluut geen kwade bedoelingen achter Edinsons bericht schuilgaan en hij heeft het verwijderd zodra hij te horen kreeg dat het verkeerd geïnterpreteerd kon worden. Edinson heeft zijn excuses aangeboden. Manchester United en al zijn spelers zetten zich volledig in voor de strijd tegen racisme.”

De Engelse voetbalbond (FA) moet nu beslissen of Cavani een sanctie krijgt. De Uruguayaan riskeert een schorsing van minstens drie speeldagen indien de FA oordeelt dat er sprake is van racistisch taalgebruik. Cavani’s vriend en collega bij de Uruguayaanse nationale ploeg Luis Suarez uitte het woord “negrito” in 2011 tegen Patrice Evra in de wedstrijd Liverpool-Manchester United. Suarez zei toen dat het woord zeker niet racistisch bedoeld was. Hij werd uiteindelijk acht wedstrijden geschorst.

(belga)