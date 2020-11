Vandenbroucke geeft adviezen Celeval vrij na golf van kritiek

Na alle kritiek die minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) vandaag te slikken kreeg over de sluiting van de winkels, heeft hij de adviezen van de Celeval en de RAG van eind oktober vrijgegeven. “Voor de getroffen winkels was dit inderdaad een zeer moeilijke beslissing, die we niet graag namen”, klinkt het in een mededeling van de minister.

“We begrijpen goed de vraag naar de rechtvaardiging van deze beslissing. Op 30 oktober zaten we in een werkelijke noodsituatie, zoals uitgelegd in de adviezen die we toen kregen van de RAG en van CELEVAL. Het was nodig maatregelen te nemen die het aantal contacten en verplaatsingen snel en maximaal terug zou dringen, en de risico’s op besmettingen zo klein mogelijk zou maken. Daarom werd besloten ook de niet-essentiële winkels te sluiten.”

Vandenbroucke brengt die adviezen nu naar buiten om een eind te maken aan de discussie over hoe de beslissing is genomen. In Terzake zei hij vrijdagavond dat dit enkel gebeurde om een schokeffect te creëren. Iets wat hij nu dus noodgedwongen nuanceert. Al de hele dag nemen verschillende partijen – uit oppositie én meerderheid – hem op de korrel na die uitspraak.

Schokeffect

Zo schreef N-VA voorzitter Bart De Wever op Twitter: “Wij gingen ervan uit dat de premier en de minister van Volksgezondheid zich baseerden op ratio en wetenschap. Niet dus. Als je middenstanders te gronde wil richten en het draagvlak voor maatregelen wil wegslaan, dan moet je het zo aanpakken.”

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert liet daarop via Twitter weten dat Vlaams minister-president Jan Jambon – partijgenoot van De Wever – “dat schokeffect – via het sluiten van de winkels – mee goedkeurde”, iets wat Jambon in enkele weekendinterviews ook toegaf.