Rusland beschuldigt Duitsland van verzonnen verhaal rond vergiftiging Navalny

De Russische delegatie bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft maandag Duitsland ervan beschuldigd dat het land het verhaal rond de vergiftiging van de Russische dissident Aleksej Navalny met het scheikundig wapen novitsjok heeft verzonnen.

De Russische delegatie sprak van een “fake verhaal” dat door Duitsland is gelanceerd in het kader van een “grootscheepse desinformatiecampagne”. De Russische gezondheidsautoriteiten hebben gezegd geen hard bewijs te hebben gevonden dat de wellicht felste criticus van president Vladimir Poetin met novitsjok is vergiftigd. De 44-jarige Navalny werd op 20 augustus tijdens een binnenlandse vlucht vanuit de Siberische stad Tomsk ernstig ziek. Na twee dagen hospitalisatie in Rusland werd hij om medische redenen naar Duitsland overgebracht.

Zenuwgas

Laboratoria in de Europese lidstaten Duitsland, Frankrijk en Zweden hebben uitgemaakt dat de man is vergiftigd met een substantie van de door de Sovjets ontwikkelde novitsjok-familie van toxische zenuwgassen. De Russische OPCW-delegatie wees deze bevindingen van de hand. Ze beschuldigde Berlijn ervan de zaak aan te wenden om “politieke en sanctiesdruk op de Russische Federatie uit te oefenen.”

De Duitse delegatie zei dat in de zaak-Navalny in Rusland een zenuwgas is gebruikt. Dit incident “vormt een bedreiging voor de integriteit van de Conventie omtrent Chemische Wapens en onze gezamenlijke veiligheid.” Voor Duitsland “is er in de 21ste eeuw geen plaats voor scheikundige wapens”. Rusland en Syrië kregen ook weer de beschuldiging dat er bij het conflict in Syrië naar chemische wapens is gegrepen.

De OPCW telt 193 leden. De organisatie kreeg in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar inzet voor de vernietiging van chemische wapenarsenalen doorheen de wereld.