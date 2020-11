Primeur in de Champions League: eerste vrouwelijke scheidsrechter is een feit

De Champions League-wedstrijd tussen Juventus en Dinamo Kiev woensdagavond krijgt een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis van het kampioenenbal zal een duel geleid worden door een vrouwelijke scheidsrechter. Stéphanie Frappart (36) heeft de eer.

De Française was eerder al de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Franse Ligue 1, waarin ze inmiddels al achttien wedstrijden achter haar naam heeft staan. Ze floot eerder ook al de WK-finale voor vrouwen in 2019. Ook de Europese Super Cup tussen Liverpool en Chelsea en enkele Europa League-wedstrijden staan al op haar palmares.

Frappart wordt in Turijn bijgestaan door assistenten Hicham Zakrani en Mehdi Rahmouni. Ook Karim Abed, Benoît Millot en Delajod Willy maken deel uit van haar team.

Juventus is net als Barcelona al verzekerd van een plek in de achtste finale van de Champions League. Dinamo Kiev strijdt nog samen met Ferencváros om de derde plek in Groep G.