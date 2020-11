Drie dagen actie in Brussel om Iran te vragen Djalali niet te executeren

Sinds 10 uur maandagvoormiddag staat een delegatie van het academisch personeel van de Franstalige Brusselse universiteit ULB en mensenrechtenorganisatie Amnesty International voor de ambassade van Iran op de Franklin Rooseveltlaan in Brussel. De actievoerders vragen de Iraanse overheid om professor Ahmadreza Djalali niet te executeren. De actie duurt nog tot woensdag.

De actievoerders zullen elkaar afwisselen, zodat er 3 dagen lang steeds minstens 4 manifestanten aanwezig zijn tussen 10 en 16 uur. Ze hebben een lang, zwart spandoek bij met daarop de boodschap ‘Free Ahmadreza’, in het geel geschreven. Kleine bordjes tonen ook het hoofd van de Iraans-Zweedse professor en spoedarts.

Djalali belde vorige dinsdag met zijn echtgenote vanuit de gevangenis, om vaarwel te zeggen. Justitie in Iran had hem op de hoogte gebracht dat hij binnenkort geëxecuteerd zou worden en hij zou in isolatie geplaatst worden in de gevangenis van Evin. In 2017 kreeg hij de doodstraf voor vermeende spionageactiviteiten. Djalali zou ook gefolterd zijn.

Op beslissing terugkomen

“Wat de reden ook moge zijn waarom de Iraniërs zijn leven op het spel zetten, dit is onaanvaardbaar”, zegt Philippe Hensmans, directeur van de Franstalige afdeling van Amnesty International België. Gespeculeerd wordt dat er een verband is met het proces in Antwerpen over een verijdelde aanslag in Frankrijk, of dat er interne politieke kwesties spelen.

“Iemand die onschuldig is, die maandenlang mishandeld is en al maandenlang in een hallucinante situatie verkeert, moet vrijgelaten worden”, zegt Hensmans. “Het is al gebeurd dat de Iraniërs op hun beslissing terugkomen. Ze hebben een gerechtelijke procedure die relatief geheim verloopt en eerder steunt op individuen dan op een systeem. We zijn vastberaden om zijn vrijlating te vragen, tot het einde, en die vastberadenheid heeft tot een mooie opkomst geleid. Sophie Wilmès kwam bij ons al tussenbeide, de Zweedse autoriteiten ook, en er waren interventies in het Europees parlement.”

Djalali gaf in ons land les aan de VUB. De universiteit zal maandag ook tussen 17 en 21.30 uur het Braemgebouw op de campus in Etterbeek verlichten als steun aan Djalali. Amnesty verzamelde 125.000 handtekeningen in België om zijn vrijlating te vragen.