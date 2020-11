Red Flame Janice Cayman op vooravond belangrijk EK-kwalificatieduel: “Youngsters moeten niet bang zijn om ambitie te tonen”

De Belgische voetbalvrouwen zitten in de laatste rechte lijn richting de beslissende wedstrijd tegen Zwitserland op de slotspeeldag in EK-kwalificatiegroep H, dinsdag aan Den Dreef in Leuven (20u). Olympique Lyon-speelster Janice Cayman (32) is met al haar ervaring een van de sterkhouders bij de Red Flames. “De youngsters moeten niet bang zijn om ambitie te tonen”, vertelde de Gouden Schoen van 2017 maandag in het nationaal oefencentrum in Tubeke.

De Flames, die op de vorige speeldag Litouwen met 0-9 vernederden, volgen op één punt van groepsleider Zwitserland en zijn met achttien punten uit zeven duels al zeker van minstens de tweede plaats. Een zege tegen de Zwitsers levert de Belgen meteen een ticket voor het EK in Engeland (6-31 juli 2022) op. De negen poulewinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De andere runners-up spelen barrages.

Bondscoach Ives Serneels rekent in de lastige wedstrijd op Cayman, die bij Lyon in een absolute topploeg speelt. In augustus veroverde het Franse team voor de vijfde maal op rij de Champions League. “Alles verloopt goed in Lyon, al maak ik niet altijd evenveel minuten”, aldus de aanvalster. “Maar ik respecteer de keuzes van de coach, die vele toppers in de kern heeft. In mijn loopbaan heb ik stap per stap gezet, de youngsters bij de Flames moeten dus niet bang zijn om ambitie te tonen. Zij kunnen er ook komen.”

Cayman, die haar debuut maakte voor België in 2007, is met 106 interlands een van de anciennes van de ploeg. “Sinds mijn debuut is alles enorm veranderd. Indertijd kwamen we de avond voor de match samen, terwijl we ons nu zeven dagen voorbereiden. De technische staf is ook enorm groot geworden, wat ons speelsters helpt. Je ziet dat ook op het veld waar we progressie boeken.”

In Zwitserland ging het team van Ives Serneels eind september wel met 2-1 onderuit, na een moeilijk wedstrijdbegin. “We hebben aan verschillende tactische aspecten gewerkt. We moeten de wedstrijd zonder vrees beginnen en met vertrouwen in ons potentieel.”

