Beschikbaarheid coronavaccin lijkt kwestie van weken te zijn, maar ons land heeft zijn huiswerk nog niet klaar

Moderna heeft als eerste coronavaccinproducent een aanvraag tot goedkeuring ingediend bij de Europese autoriteiten. Het lijkt een kwestie van weken te zijn voor het eerste vaccin beschikbaar is. Ons land heeft zijn huiswerk nog niet klaar: de vaccinstrategie – wie eerst en waar – wordt deze week vastgelegd, net als het besluit of we het Moderna-vaccin wel gaan aankopen.