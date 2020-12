Een moord waarbij de dader niet aanwezig was: internationale spanningen na aanslag ‘uit de ruimte’

Op tachtig kilometer van Teheran, door een buitenlandse spionagedienst en met een machinegeweer dat gecontroleerd werd per satelliet. Op die manier zou de Iraanse kernfysicus Mohsen Fakhrizadeh (62) vermoord zijn. Iran zweert intussen wraak te zullen nemen op “dader Israël”. Een Iraanse krant die aanleunt bij de Ayatollahs roept op om de Israëlische havenstad Haifa te bestoken en zo veel mogelijk slachtoffers te maken. Maar met die actie zou Teheran zichzelf in de voet schieten op slechts enkele weken voor de machtsoverdracht in Washington.