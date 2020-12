Winkeliers verdeeld over uitstel van wintersolden: “Helft van ‘lockdownsstock’ hangt nu nog in de rekken”

Mode Unie, dat zelfstandige modewinkels vertegenwoordigt, wil dat de koopjes pas starten op 2 februari. Maar Comeos, dat namens de winkelketens spreekt, verzet zich daar tegen.

De zomersolden startten dit jaar op 1 augustus in plaats van 1 juli. Het liet de winkels toe langer aan gewone prijzen en dus niet meteen met grote kortingen te verkopen. Kwestie van hun mislukt seizoen nog enigszins goed te maken en hun grote “lockdownstocks” kwijt te geraken. Met dat in het achterhoofd, vroeg Mode Unie begin november om ook de wintersolden een maand op te schuiven: van 2 januari naar 2 februari. “De helft van die grote voorraad hangt nu, vier weken na de verplichte sluiting, nog altijd in de rekken”, zegt Mode Unie-woordvoerster Isolde Delanghe.

Isolde Delanghe Foto: Twitter

Maar volgens Comeos zijn de grote kledingketens tegen dat uitstel. Afgelopen zomer bleek de verschuiving van de koopjes niet te werken, klinkt het. “De kledingketens draaiden 17 procent minder omzet in juni ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, 30 procent minder in juli en 5 procent in de nieuwe soldenmaand. Terwijl de sector had gehoopt op een stijging van 20 à 30 procent in augustus in vergelijking met augustus 2019”, zegt Dominique Michel, CEO van Comeos.

Bovendien trekken mensen toch naar het buitenland voor koopjes, aldus Michel. Een beslissing in België zou daardoor niets oplossen. Bij middenstandsorganisatie Unizo is er geen eenduidig draagvlak. “De modehandel is voor, de andere detailhandels zijn tegen uitstel.”

Voorlopig heeft de regering nog geen knopen doorgehakt. Mode Unie dringt er bij minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dan ook op aan om snel uitsluitsel te geven om zo de ongerustheid binnen de sector te counteren.