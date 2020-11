Facebook neemt klantendienstbedrijf Kustomer over

Facebook neemt Kustomer over, een Amerikaanse start-up die systemen voor klantendiensten aanbiedt. Details over de overnameprijs geeft het socialemediabedrijf niet, maar volgens de krant Wall Street Journal werd het bedrijf op ruim 1 miljard dollar gewaardeerd.

Kustomer biedt een dienst aan die gesprekken met klanten via verschillende kanalen bundelt in één dashboard. Facebook heeft verschillende berichtendiensten, waaronder WhatsApp en Messenger, in huis. Die worden ook al gebruikt door bedrijven om te spreken met klanten. Tekstberichten zijn net zo belangrijk geworden als telefonische oproepen, zegt Facebook.

De deal moet wel nog goedgekeurd worden door de bevoegde autoriteiten.