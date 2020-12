“Veel misverstanden over concurrentie”: topchefs slaan handen ineen om nog iets van kerstperiode te maken

Nu stilaan duidelijk wordt dat kerst noodgedwongen een klein feestje wordt, werpen heel wat restaurants zich op als redder in nood. Een feestelijke box, met daarin alles wat je nodig hebt voor een smakelijk feest in kleine kring. Heel vaak zitten in die doos gerechten en drankjes van niet één, maar wel twee of zelfs drie horecazaken. Of hoe culinaire concullega’s hopen dat samenwerken hen straks veel zal opleveren.