Eurogroep geeft groen licht voor hervorming noodfonds ESM

De eurogroep is het maandag eens geraakt over de hervorming van het Europese noodfonds ESM. Dat meldt de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz maandagavond.

Het ESM werd tijdens de financiële crisis opgezet als het noodfonds voor eurolanden in zwaar weer. Intussen is overeengekomen dat het ESM ook zal functioneren als vangnet (‘backstop’) voor het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (SRF), dat de ontmanteling van falende banken moet financieren. Om het ESM die rol ten volle te laten spelen, moet zijn takenpakket worden uitgebreid. Vorig jaar werd over die hervorming al een akkoord bereikt. Maar dat botste op bezorgdheid van Italië.

Ondanks een gebrek aan beweging in de tussentijd, zei een bron binnen de eurogroep vorige week al dat ze vrij optimistisch en positief zijn over de uitkomst van de besprekingen. De Italiaanse minister van Financiën Roberto Gualtieri, gaf maandag al aan dat hij blij is met het pakket dat op tafel ligt.

Eurogroepleider Paschal Donohoe benadrukte dat ook de veranderingen de euro en de bankenunie zullen versterken en zo burgers, bedrijven en economieën helpen.