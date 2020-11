Conner Rousseau behoudt volste vertrouwen in Vandenbroucke na kritiek

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau behoudt het volste vertrouwen in zijn partijgenoot en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Dat heeft hij maandag gezegd in “Terzake”, nadat er kritiek was ontstaan op de uitspraak van Vandenbroucke dat de sluiting van de niet-essentiële winkels een schokeffect moest creëren.

“Op het moment dat de tweede golf keihard toesloeg en de ziekenhuizen kreunden, moesten we op alle fronten de strijd tegen het virus kracht bijzetten”, zei Rousseau. Dat de scholen mochten openblijven en dat wie zijn huis wilde verlaten daarvoor geen attest nodig had, zoals in Frankrijk, waren de enige twee uitzonderingen die werden toegestaan. “We moesten het virus bij zijn nekvel grijpen en het aantal contacten en op die manier ook het aantal besmettingen beperken.”

“Sukkelstraatje”

Een van de critici van Vandenbroucke is oud-minister van Zelfstandigen en MR-Kamerlid Denis Ducarme, nochtans een coalitiepartner van Vandenbroucke en de sp.a. “We kennen allemaal de aanpak van de MR tijdens de vorige regering: te snel versoepelen heeft ons in deze shit gestort”, riposteerde Rousseau.

De sp.a-voorzitter verdedigde de aanpak van de regering. “Het is net door het geheel aan maatregelen, en door de opofferingen die ook de winkeliers gedaan hebben, dat de cijfers nu in de goede richting gaan. (...) Als het goed gaat, wil iedereen versoepelen. Wel, de winkels opnieuw openen is wat we doen.”

Rousseau zei te hopen niet in het “sukkelstraatje” van de voorbije jaren terecht te komen. “Deze regering is nu goed van start gegaan, het zou België en Vlaanderen sieren om aan hetzelfde zeel te trekken. Waarom zou je bepaalde personen de indruk willen geven dat hun opofferingen geen verschil hebben gemaakt?”