Internationaal offensief tegen te dure kankermedicijnen

Verschillende Europese kankerliga’s willen samen de hoge prijzen van kankermedicijnen aanpakken. Ze willen er om te beginnen achter komen waarom die medicijnen kosten wat ze kosten. Ook Kom op tegen Kanker heeft zich aangesloten bij het European Fair Pricing Network (EFPN), zo meldt de Belgische organisatie online.

“Als we echt een fair prijsbeleid willen, moet de geneesmiddelenmarkt transparanter worden. Die transparantie is nu zoek”, schrijft Ward Rommel, verantwoordelijke Zorg & Behandeling bij Kom op tegen Kanker, op de blog van de organisatie. “Zo zijn de prijzen die overheden effectief betalen voor een geneesmiddel, vaak niet bekend. Firma en overheid spreken vertrouwelijke kortingen af. Dit beperkt de democratische controle op de besteding van het geneesmiddelenbudget en versterkt machtsonevenwichten.”

50.000 euro per jaar

Het Nederlandse KWF Kankerbestrijding haalt Pembrolizumab als voorbeeld aan. “Dat is een vorm van immunotherapie voor patiënten met longkanker en lymfeklierkanker. Daarnaast kunnen vormen als huidkanker (melanoom), blaaskanker, nierkanker, of kanker in het hoofd-hals gebied hiermee behandeld worden. De fabrikant rekent 50.000 euro per jaar voor de behandeling van een patiënt. Het gebruik van dit medicijn neemt toe, en dus ook de zorgkosten. De echte prijs van het medicijn is geheim, de opbouw van de prijs is onbekend. Dit maakt het onmogelijk om over een lagere prijs te discussiëren.”

Het is volgens KWF Kankerbestrijding voor het eerst dat de kwestie op deze schaal wordt aangepakt.