Na Georgia en Pennsylvania bevestigt ook Arizona overwinning van Biden

Arizona heeft maandag officieel bevestigd dat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden de verkiezingsstrijd in die Amerikaanse staat heeft gewonnen. Daarmee lijdt uittredend president Donald Trump opnieuw een nederlaag bij zijn pogingen om het resultaat van de verkiezingen van 3 november aan te vechten. De elf kiesmannen van Arizona worden daarmee officieel aan Biden toegewezen.

De bevestiging van de verkiezingsuitslag is normaal gezien slechts een formaliteit. Maar deze keer wordt die fase van het proces extra in de gaten gehouden, omdat het campagneteam van Donald Trump verschillende rechtszaken heeft opgestart en hertellingen heeft geëist in strijdstaten. Trump zegt dat er tijdens de verkiezingen massaal gefraudeerd werd, maar heeft daarvoor tot nu toe geen bewijs kunnen geven.

Eerder hadden ook al de felbevochten staten Georgia en Pennsylvania de uitslag bevestigd.