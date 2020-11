Het management van Voetbal Vlaanderen besprak maandag verschillende pistes voor het vervolg van de competities in de lagere afdelingen. Er was ook al overleg met de Waalse bond. Alle pistes worden nu aan de Raden van Bestuur in Vlaanderen en in Wallonië voorgelegd en besproken tijdens de volgende crisiscel, op maandag 7 december.