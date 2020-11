Vrouw gewond bij brand in Dilbeek, woning loopt zware schade op

Dilbeek - In Dilbeek is maandagnamiddag een vrouw lichtgewond geraakt bij een uitslaande brand. Haar woning heeft door het vuur zware schade opgelopen en is minstens tijdelijk onbewoonbaar. Dat meldt de brandweer.

Het was een patrouille van de Dilbeekse politie die omstreeks 16 uur het vuur in de woning in de Guido Gezellestraat opmerkte en de brandweer verwittigde. Het vuur woedde op de gelijkvloerse verdieping en de bewoonster van de eerste verdieping moest door de brandweer via een raam geëvacueerd worden. Zij was bevangen geraakt door de rook en moest naar het UZ Brussel worden overgebracht.

De brand had zich intussen uitgebreid naar de eerste verdieping en richtte heel wat schade aan in de woning. Zowel het gelijkvloers als de eerste verdieping hebben brandschade opgelopen en op de tweede en derde verdieping is er flink wat rookschade, zodat het pand onbewoonbaar is. De brandweer kon wel verhinderen dat het vuur oversloeg naar een aanpalende woning.