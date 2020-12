Van contacttracer naar Europees kampioen? Doelvrouw Justien Odeurs strijdt vanavond met Red Flames om EK-ticket

Als de goalgetters Tessa Wullaert (27) en Janice Cayman (32) het voorin laten afweten, neemt doelvrouw Justien Odeurs (23) als ex-spits met plezier over bij de Red Flames. Al is haar eerste doel toch om de concurrentie van Nicky Evrard onder de lat te winnen én vooral om voor de tweede keer ooit het EK te bereiken. “Als ik oud en verrimpeld ben, wil ik terugkijken en zien hoe deze generatie alles in gang heeft gestoken in België.”