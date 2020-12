Ros Beiaard blijft nóg een jaar op stal: “Geen enkel perspectief”

In 2010 paradeerde het Ros Beiaard nog 'normaal' door de straten van Dendermonde. Foto: Ros Beiaardcomité

Dendermonde - De Ros Beiaardommegang in Dendermonde zal ook in 2021 niet doorgaan. Dat heeft het organiserend comité beslist. Het evenement wordt een tweede keer verschoven, nu naar 29 mei 2022.

“Helaas is de pandemie nog volop aanwezig. De gevolgen beheersen ons dagelijks leven. Vele socioculturele evenementen die voor volgend jaar gepland stonden, werden al afgelast. Een Ros Beiaardommegang moet georganiseerd kunnen worden in al zijn glorie, verschillende generaties moeten onbezorgd kunnen feesten wanneer hun Peirt door de straten trekt”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V).

“Hoewel de langverwachte vaccins op komst zijn, zal het te laat zijn voor de ommegang. Op dit moment zouden repetities moeten starten, maar dat is niet mogelijk. Er is ook geen enkel perspectief vanuit de overheid dat er opnieuw grote evenementen mogelijk zijn in het voorjaar van 2021.”