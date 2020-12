‘Heiligdom’ van broers met Down moet afgebroken worden na klacht van buur: “Hun hart is gebroken”

Gent -

Een chalet in De Haan: dat was het “heiligdom” van de achttienjarige Niels en Jens uit Wondelgem. Het was de plek waar de broers met Down tot rust kwamen. Toen die chalet onlangs afgebroken moest worden, bouwde papa Luc met het materiaal in de tuin een lounge. Maar na een klacht van een buurtbewoner moet ook die nu weg. “Bij elk geluid vrezen de jongens dat hun lounge afgebroken wordt”, zegt mama Véronique.